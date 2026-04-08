CH garante "60 deputados" para rever a Constituição

O líder regional do CH, Miguel Castro, comentou a intervenção de Brício Araújo, sublinhado que a Autonomia tem de chegar "ao bolso dos madeirenses", diminuindo o custo de vida e garantindo direitos como a mobilidade.

Miguel Castro também comentou a questão da revisão constitucional, referindo que o seu partido garante "60 deputados" na Assembleia da República, para uma revisão com "negociações sérias" e não, "apenas três" como rem o PSD-Madeira.