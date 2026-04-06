Zelensky condena novo ataque russo a Odessa e diz que Moscovo não quer parar

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou hoje o ataque aéreo russo sobre Odessa que matou três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, e acusou Moscovo de querer manter as hostilidades.

"É um esforço diário de todos, não apenas da Ucrânia, porque, através de apoio e trabalho conjuntos, os nossos parceiros também estão a ajudar-se. A Rússia não tem intenção de parar", escreveu nas suas redes sociais.

O líder ucraniano apelou novamente aos aliados para um reforço das defesas antiaéreas para melhor interceção de mísseis e drones inimigos, numa invasão e guerra que já dura desde 24 de fevereiro de 2022.

Segundo Zelensky, o ataque contra Odessa causou danos a vários edifícios residenciais, num jardim de infância e numa subestação elétrica, fazendo com que "milhares de famílias" tenham ficado sem eletricidade naquela região do sul da Ucrânia.

A empresa de energia ucraniana DTEK relatou danos graves numa das suas infraestruturas na cidade de Odessa que terão deixado cerca de 16.700 famílias da cidade sem energia.

Zelensky adiantou que a Rússia também atacou infraestruturas energéticas nas regiões de Chernigiv (norte), Sumy e Kharkiv (nordeste) e Dnipro (centro-leste).