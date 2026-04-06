Férias de Verão nas Canárias

Conhecidas pelo seu clima ameno e primaveril durante todo o ano, praias de sonho e uma diversidade paisagística surpreendente, as Ilhas Canárias são, desde há muito, um dos destinos de Verão preferenciais dos madeirenses.

Se está a planear uma viagem às Ilhas Canárias, a Intertours aconselha a consulta deste Guia que irá vai ajudá-lo a explorar as melhores atrações, paisagens incríveis e curiosidades sobre cada ilha.

Entretanto, aproveite os pacotes já disponíveis abaixo.

Boa escolha, boas férias!

Tenerife

Sendo a maior e mais populosa ilha do arquipélago das Canárias, esta ilha apresenta um clima fantástico durante todo o ano, que permite aproveitar as extensas praias do sul.

Canárias | Tenerife

Pacote de 7 noites desde 468€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal até Outubro

Canárias | Tenerife Sul

Pacote de 7 noites desde 695€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal de 7 de Julho a 2 de Setembro

Gran Canária

Uma ilha abençoada com muito sol, boas praias, bons hotéis, muita animação nocturna e riqueza histórica e arquitetónica…

Canárias | Gran Canária

Pacote de 7 noites desde 517€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal até Maio

Canárias | Gran Canária

Pacote de 7 noites desde 627€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal de 6 de Junho a 19 de Setembro

Fuerteventura

A segunda maior ilha do Arquipélago das Canárias tem 150 km de praias para desfrutar de umas férias de sonho.

Canárias | Fuerteventura

Pacote de 7 noites desde 618€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal de 4 de Julho a 5 de Setembro

Canárias | Fuerteventura –

Pacote de 7 noites desde 629€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal até Outubro

Lanzarote

Explore as paisagens lunares desta ilha vulcânica e surpreenda-se com o contraste com a solarenga costa e as inúmeras praias de areia negra ou dourada.

Canárias | Lanzarote

Pacote de 7 noites desde 733€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas do Funchal de 4 de Julho a 5 de Setembro

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