Férias de Verão nas Canárias
Quatro ilhas, quatro paraísos à sua espera.
Conhecidas pelo seu clima ameno e primaveril durante todo o ano, praias de sonho e uma diversidade paisagística surpreendente, as Ilhas Canárias são, desde há muito, um dos destinos de Verão preferenciais dos madeirenses.
Se está a planear uma viagem às Ilhas Canárias, a Intertours aconselha a consulta deste Guia que irá vai ajudá-lo a explorar as melhores atrações, paisagens incríveis e curiosidades sobre cada ilha.
Entretanto, aproveite os pacotes já disponíveis abaixo.
Boa escolha, boas férias!
Tenerife
Sendo a maior e mais populosa ilha do arquipélago das Canárias, esta ilha apresenta um clima fantástico durante todo o ano, que permite aproveitar as extensas praias do sul.
Pacote de 7 noites desde 468€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal até Outubro
Pacote de 7 noites desde 695€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal de 7 de Julho a 2 de Setembro
Gran Canária
Uma ilha abençoada com muito sol, boas praias, bons hotéis,
muita animação nocturna e riqueza histórica e arquitetónica…
Canárias | Gran Canária
Pacote de 7 noites desde 517€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal até Maio
Pacote de 7 noites desde 627€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal de 6 de Junho a 19 de Setembro
Fuerteventura
A segunda maior ilha do Arquipélago das Canárias tem 150 km de praias para desfrutar de umas férias de sonho.
Pacote de 7 noites desde 618€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal de 4 de Julho a 5 de Setembro
Pacote de 7 noites desde 629€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal até Outubro
Lanzarote
Explore as paisagens lunares desta ilha vulcânica e surpreenda-se com o contraste com a solarenga costa e as inúmeras praias de areia negra ou dourada.
Pacote de 7 noites desde 733€ por pessoa, em quarto duplo
Partidas do Funchal de 4 de Julho a 5 de Setembro
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