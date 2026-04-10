Presidente da República promete manter vigilância e pede rapidez nos apoios

O Presidente da República, António José Seguro, prometeu hoje manter a vigílância reativamente à reconstrução da zona centro, considerando que é preciso manter "o nível de ajuda e proximidade", acelerar apoios e adaptar medidas.

O chefe de Estado falava aos jornalistas depois de uma reunião, de cerca de duas horas, com a qual marcou o fim da Presidência Aberta, a primeira do seu mandato, que durante cinco dias percorreu os concelhos mais afetados pelo mau tempo do início do ano.

"Não pode ficar tudo na mesma. Não pode continuar tudo na mesma", avisou, prometendo que a sua "vigília em relação a esta reconstrução da zona centro vai continuar", desde já na próxima semana com uma reunião em Belém com especialistas.

Seguro quer que se mantenha "o nível de ajuda e de proximidade" e pediu que sejam acelerados os apoios e adaptar medidas.