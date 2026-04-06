JSD salienta “trabalho inclusivo e humanizador” da Sagrada Família

A JSD considera que o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família é exemplo “de humanização, de empatia e de responsabilidade social”. A estrutura estudantil visitou esse espaço, localizado na freguesia de São Roque, na última semana.

“Esta oportunidade permitiu-nos conhecer de perto o trabalho desenvolvido por esta instituição, que diariamente promove a inclusão, o desenvolvimento e o bem-estar dos seus utentes”, destaca a JSD em nota de imprensa.



O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família é uma unidade de referência na prestação de cuidados em Psiquiatria e Saúde Mental, Deficiência Intelectual e Reabilitação Psicossocial, com cerca de 75 anos.

"Neste espaço os utentes têm acesso a um ambiente seguro, confortável, humanizador e promotor da sua autonomia. Há uma preocupação constante em garantir que cada uma destas pessoas, na individualidade da sua dimensão humana, tem qualidade de vida e bem-estar", consideram os jovens.