Emanuel Câmara exige rapidez ao Governo após aprovação do novo modelo

À margem do plenário da Assembleia da República, o deputado socialista Emanuel Câmara destacou o papel do PS na aprovação das alterações ao subsídio social de mobilidade, enquadrando o resultado como uma correcção a um modelo que penalizava os residentes nas regiões autónomas.

O parlamentar apontou directamente às mudanças introduzidas pelo Governo no início do ano, defendendo que o Parlamento veio corrigir uma situação injusta. “Era impensável aquilo que aconteceu com a alteração da lei no início deste ano”, afirmou.

Emanuel Câmara sublinhou que o processo foi conduzido politicamente pelos socialistas, referindo que “o Partido Socialista liderou todo o processo parlamentar”, desde a apreciação até à votação final, sempre com o objectivo de “defender as pessoas que nos elegem”.

O deputado reforçou ainda o alcance da decisão, insistindo na dimensão territorial e social da medida. “Nós estamos aqui para defender os madeirenses e açorianos, os portugueses que vivem nas duas regiões autónomas”, disse.

Quanto à fase seguinte, deixou um aviso claro ao Governo, exigindo rapidez na aplicação das novas regras. “O que eu espero é que o Governo seja célere a implementar”, afirmou, lembrando compromissos assumidos pelo executivo.

E apontou uma meta concreta: “Antes do verão, os residentes devem pagar apenas o valor da viagem, sem mais complicações”, defendendo que essa será a verdadeira medida do sucesso da reforma.