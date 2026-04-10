Palheiro Nature Estate apoia atleta paralímpico madeirense

O Palheiro Nature Estate formalizou, esta sexta-feira, pelas 17 horas, um protocolo de apoio ao atleta paralímpico madeirense Francisco Reis Alves Gouveia.

Atleta de referência na modalidade de Boccia, competindo na classe BC1, Francisco Gouveia representa o Sporting Club Santacruzense, destacando-se pelo seu percurso de dedicação, resiliência e excelência no desporto adaptado.

"Com esta iniciativa, o Palheiro Nature Estate reforça o seu compromisso em apoiar talentos locais e promover a inclusão através do desporto, reconhecendo o mérito e o exemplo inspirador que o atleta representa para a comunidade", refere a instituição.