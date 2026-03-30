Nova Direita denuncia problemas de saúde pública em zona habitacional nas Virtudes

O partido Nova Direita esteve, esta segunda-feira, nos apartamentos sob responsabilidade da Sociohabita Funchal, na sequência de uma denúncia apresentada pelos moradores daquele edifício, localizado no Caminho das Virtudes.

À chegada ao local, o coordenador da Nova Direita, Paulo Azevedo, deparou-se com um espaço exterior completamente tomado por mato, mais semelhante a um terreno baldio do que a uma zona habitacional devidamente cuidada, refere o partido em nota à imprensa.

Durante a visita, Paulo Azevedo ouviu as queixas de uma moradora que relatou já ter solicitado à Sociohabita a limpeza do espaço, sem que até ao momento tenha sido dada qualquer resposta ou intervenção por parte da entidade responsável.

“A situação tornou-se já um problema de saúde pública, uma vez que foi reportada a existência de uma praga de ratos e carrapatos. Os moradores são obrigados a atravessar o matagal para poderem entrar nas suas próprias habitações, colocando em risco a sua segurança e saúde”, diz ainda.

Paulo Azevedo quis saber, perante esta realidade: onde está a aplicação da verba de 30 milhões de euros do PRR destinada à manutenção dos bairros geridos pela Sociohabita?

Na mesma nota diz que importa sublinhar que o estado de abandono destes espaços prejudica não só os moradores, mas também a própria imagem da Sociohabita, sendo legítimo questionar qual tem sido o trabalho desenvolvido pelos zeladores responsáveis pela manutenção dos bairros.