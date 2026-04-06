Ataque russo em Odessa mata pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas num ataque russo contra Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou hoje o chefe da administração militar da cidade, Serhiy Lyssak.

"Na sequência do ataque inimigo levado a cabo esta noite, lamentamos, infelizmente, três mortos, incluindo uma criança", escreveu Lyssak na plataforma de mensagens Telegram.

O responsável acrescentou que o ataque, que atingiu edifícios residenciais, também causou dez feridos, dois dos quais em estado grave.

Odessa, uma grande cidade portuária com um milhão de habitantes localizada no Mar Negro, por onde transita a maioria das exportações ucranianas, é regularmente alvo de ataques por parte de Moscovo.

Do lado russo, o governador da região de Krasnodar (sul), Veniamin Kondratiev, relatou a ocorrência de "ataques massivos com drones" por parte da Ucrânia, que causaram, pelo menos, oito feridos e danificaram edifícios residenciais e casas desde domingo de manhã.

Segundo o ministério russo da Defesa, citado pela agência Tass, as defesas aéreas abateram 50 drones ucranianos sobre o território russo durante a noite de domingo e esta madrugada.