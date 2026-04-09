Câmara do Funchal contrata 55 novos funcionários

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade, a autorização para o recrutamento de 55 novos trabalhadores, numa reunião do executivo marcada também pela atribuição de apoios ao associativismo e pela análise de medidas relacionadas com habitação e alojamento local.

Após a reunião, o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, destacou que a contratação inclui 43 cantoneiros e 12 canalizadores, reforçando serviços considerados essenciais. “Com esta decisão vamos melhorar um conjunto de serviços que prestamos à cidade. Sabemos o quanto os recursos humanos são fundamentais, particularmente nas áreas das águas, da salubridade e dos equipamentos”, afirmou.

Durante a reunião camarária foram igualmente aprovados apoios ao associativismo cultural no valor aproximado de 200 mil euros, abrangendo 25 associações, bem como apoios dirigidos ao sector do táxi, envolvendo mais de 75 profissionais.

Sobre as propostas apresentadas pela oposição, o autarca referiu que algumas recomendações foram acolhidas pelo executivo municipal. “Tivemos algumas recomendações por parte do Partido Socialista, algumas já estão em revisão, como é o caso do regulamento de apoio à habitação”, explicou, acrescentando que também está em fase final a revisão do modelo de financiamento às juntas de freguesia, com o objectivo de melhorar a resposta aos munícipes.

Relativamente às receitas provenientes do alojamento local, Jorge Carvalho esclareceu que estas integram a taxa turística municipal e são aplicadas no funcionamento e manutenção da cidade. “As verbas arrecadadas são essencialmente aplicadas no reforço dos serviços do município, não só para aqueles que cá vivem como para quem nos visita”, disse, apontando investimentos na salubridade, ambiente, recuperação de vias públicas e apoio a actividades culturais.

Segundo o presidente, estas receitas, que rondam os 14 milhões de euros e incluem também a taxa turística associada aos navios de cruzeiro, destinam-se sobretudo ao reforço da capacidade operacional da autarquia. “É necessário termos uma resposta adequada quando há maior pressão sobre a produção de resíduos e a utilização dos espaços públicos”, afirmou, acrescentando que a expectativa é manter o actual fluxo do turismo de cruzeiros.

Acerca do novo regulamento do alojamento local, que actualmente está em consulta pública, Jorge Carvalho indicou que as limitações previstas incidem sobretudo sobre a habitação colectiva, mantendo incentivos à reabilitação urbana. “Tudo o resto é incentivado, particularmente aquilo que resulta da reabilitação urbana”, referiu, salientando que existem benefícios fiscais e isenções de taxas destinados a promover esse tipo de investimento.