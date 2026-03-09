EUA ameaçam com ataques mais fortes se Teerão bloquear passagem de petróleo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje atacar o Irão "com muito, muito mais força" caso a República Islâmica bloqueie o fornecimento de petróleo de países do Médio Oriente.

"Não permitirei que um regime terrorista mantenha o mundo refém e tente travar o fornecimento global de petróleo. E se o Irão fizer algo nesse sentido, será atingido com muito, muito mais força", garantiu o Presidente norte-americano numa conferência de imprensa na Florida.

"Se querem jogar este jogo (...) é melhor que não o joguem", acrescentou Trump.