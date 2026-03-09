Trump diz que guerra só acaba com inimigo "totalmente derrotado"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu hoje a guerra com o Irão como uma "excursão de pequena duração", num discurso onde referiu, no entanto, que os EUA "não vão parar" até que o inimigo seja "total e decisivamente derrotado".

Trump, que tem feito inúmeras declarações contraditórias sobre os objetivos e a duração da ofensiva israelo-americana, fez estas declarações num discurso perante um grupo de congressistas republicanos na cidade de Miami (sudeste).

Também hoje, em declarações à CBS News por telefone a partir de Miami, o chefe de Estado norte-americano afirmou que a guerra contra o Irão está praticamente terminada, dado o nível de destruição alcançado pelos ataques contra a República Islâmica.

"Estamos a contar os minutos para que todos eles se vão. Havia líderes, e eles já não estão. Depois vieram novos líderes, e já não estão, e ninguém faz ideia de quem serão as pessoas que vão liderar o país, e não vamos parar até que o inimigo seja total e decisivamente derrotado", declarou Trump em Miami, após o Irão ter eleito o seu novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, filho do falecido Ali Khamenei.

O Presidente, que classificou a guerra como uma "pequena excursão", insistiu perante os congressistas do seu partido que os Estados Unidos e Israel, após mais de uma semana de guerra, "destruíram completamente" as capacidades de 'drones' e mísseis do Irão.

"Estamos a atingi-los onde fabricam os 'drones'. Conhecemos todos os locais e estamos a atacá-los agora, onde fabricam os 'drones'. Muito trabalho, muito trabalho brilhante, mas teremos um mundo mais seguro assim que isto terminar. E vai terminar muito rapidamente", assegurou.

Trump desdenhou também a nova liderança da nação iraniana, depois de ter declarado horas antes à NBC que os iranianos "cometeram um grande erro" ao eleger o filho de Ali Khamenei, o 'ayatollah' que se manteve no poder durante mais de 30 anos até ao seu assassínio nos primeiros ataques da operação israelo-americana, a 28 de fevereiro.

"Os líderes terroristas [do Irão] já não estão cá", vincou Trump.

O líder republicano reiterou ainda a sua crença de que toda a Marinha iraniana "está acabada e jaz no fundo do oceano", referindo que as forças norte-americanas afundaram 46 navios.

O presidente afirmou ainda que o mundo estará "mais seguro" após a ofensiva militar conjunta dos EUA e de Israel, agora na sua segunda semana, que envolveu sucessivos bombardeamentos contra alvos dentro do Irão, resultando nas mortes de Khamenei, membros da liderança militar iraniana e centenas de civis, incluindo crianças.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.