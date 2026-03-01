Paróquia de Machico oferece retrato a carvão a D. Nuno Brás em dia de crismas
O artista e retratista natural de Machico Din’ARTE foi o escolhido pela paróquia local para eternizar, em carvão, o retrato de D. Nuno Brás que foi oferecido, hoje, ao bispo do Funchal, na cerimónia dos crismas.
Executado na técnica realista a carvão, que é imagem de marca do artista, o retrato exigiu cerca de 80 horas de trabalho. Uma nota divulgada por Din'ARTE (nome artístico de Dinarte Sousa), explica que cada traço foi pensado, cada sombra foi trabalhada, num processo que une técnica, emoção e respeito pela figura retratada.
Din’ARTE considera que este tipo de obra é mais do que um simples retrato: "É uma homenagem única, autêntica e eterna, razão pela qual os homenageados se emocionam profundamente ao receber este presente".
O artista agradeceu ao representante da paróquia de Machico, cónego Manuel Ramos, pelo convite e confiança depositada para executar este projecto.