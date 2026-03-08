Mulheres manifestam-se hoje em várias cidades por igualdade, dignidade e salários

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) promove hoje manifestações em 17 cidades, para "assegurar uma grande mobilização coletiva pela dignidade e igualdade de direitos", no Dia Internacional da Mulher.

A "denúncia dos baixos salários", a "degradação dos serviços públicos", o combate à violência e a exigência de respostas rápidas para a reconstrução dos concelhos atingidos pelo mau tempo estão entre as palavras de ordem que as mulheres vão levar para as ruas.

Sob o lema "Vida com dignidade. Direitos com igualdade", o MDM convoca mulheres "de todas as idades, profissões e realidades para um dia de afirmação e de luta".

As mulheres pretendem que os direitos consagrados na lei sejam cumpridos e prometem fazer ecoar na rua reivindicações claras em defesa do Serviço Nacional de Saúde, de melhores salários e horários de trabalho compatíveis com a vida familiar e pessoal, sem precariedade.

Lisboa, Porto, Faro, Santiago do Cacém, Portalegre, Torres Novas, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu são alguns dos municípios com eventos marcados.

A iniciativa do MDM em Lisboa está convocada para a Praça dos Restauradores, pelas 15:00.

Em Lisboa, realiza-se também pela mesma hora uma marcha convocada pela Plataforma Feminista, que vai descer a Avenida da Liberdade, pela "Libertação de todas as Mulheres", havendo iniciativas idênticas noutras cidades durante a tarde.

Várias associações e coletivos reunidos nesta plataforma afirmam, em comunicado, que vão lutar por novas conquistas, ao nível dos direitos sexuais e reprodutivos, igualdade salarial e combate à violência de género.

Sob o lema "Enfrentamos o fascismo, exigimos avançar", a plataforma divulgou também um manifesto em que considera haver ainda muitas conquistas por fazer.