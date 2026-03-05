“Por vezes creio que vivemos num ‘gheto’ cultural”, disse António Lobo Antunes ao DIÁRIO

Em 11 de Setembro de 1983, António Lobo Antunes, numa entrevista ao DIÁRIO, sobre o ambiente literário em Portugal, e já contra o egoísmo e o hermetismo do meio, dizia: “Por vezes creio que vivemos num ‘gheto’ cultural virados para os pequenos ídolos caseiros que escrevem o que não se lê”.

Na ocasião, questionado sobre o sucesso dos seus livros, que rapidamente atingiram um número de edições pouco frequente, mostrou-se surpreendido. “As coisas têm êxito em resultado da atenção dispensada por aqueles que estavam à espera que lhes aparecesse algo de diferente do habitual”.

Falou sobre a experiência profissional e humana vivida no Hospital Miguel Bombarda e a vivência em África. António Lobo Antunes relevou, nas nossas páginas, o peso de uma personalidade forte, cuja fraqueza nem sempre foi interpretada pelo prisma positivo.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 1 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda. Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

"Nunca soube verdadeiramente fazer outra coisa que não escrever", declarou o escritor à agência Lusa, em 2004, quando já tinha recebido o Prémio União Latina (2003) pelo conjunto da obra, e a lista de distinções já ia do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) ao Melhor Livro Estrangeiro publicado em França ("Manual dos Inquisidores") e ao reconhecimento pela Feira do Livro de Frankfurt (1997), na Alemanha.

O seu primeiro livro, "Memória de Elefante", surgiu em 1979, logo seguido de "Os Cus de Judas", no mesmo ano, sucedendo-se "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadas pela experiência da guerra e pelo exercício da Psiquiatria, que depressa o tornaram um dos autores mais lidos em Portugal.

A República Portuguesa condecorou-o com a grã-cruz da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade. França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008.

Foi Prémio Camões em 2007.