Livro inédito de poemas de António Lobo Antunes vai ser publicado em Abril

Um livro inédito de poemas de António Lobo Antunes, que o escritor que sempre lamentou não ter sido poeta foi escrevendo ao longo da vida, vai ser publicado em abril, anunciou hoje a sua editora, em comunicado.

"Poemas" é o título deste livro, em que a Dom Quixote estava a trabalhar, e que acaba por não ser publicado ainda em vida do escritor, um dos maiores nomes da literatura portuguesa desde a segunda metade do século XX, que morreu hoje aos 83 anos.

A editora, que tem publicado toda a sua obra, "anuncia que publicará já em abril um inédito, não de prosa, o seu género favorito, mas de poesia, onde estarão reunidos os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. Ele que sempre lamentou não ter sido poeta".

Esta publicação insere-se no âmbito do compromisso da Dom Quixote em continuar a trabalhar e a promover uma obra, "cuja importância ultrapassou fronteiras, premiada e distinguida um pouco por todo o mundo".

Classificando António Lobo Antunes como um "nome maior da literatura portuguesa, autor de romances que ficarão para sempre na memória", a editora despediu-se do escritor "que dedicou toda a sua vida aos livros e à literatura, prestando-lhe a devida e mais que merecida homenagem".

"Foi a partir do olhar atento de António Lobo Antunes que nasceram alguns dos mais importantes romances da literatura portuguesa contemporânea, seja sobre a guerra colonial, onde esteve presente, seja sobre o Portugal que se lhe seguiu, tão bem retratado nas páginas dos seus livros", destaca a editora, no comunicado.

Publicado e traduzido em praticamente todo o mundo, múltiplas vezes colocado na lista de candidatos ao Prémio Nobel de Literatura, António Lobo Antunes deixa "um vazio que muito dificilmente voltará a ser preenchido", acrescenta.

"Ficam hoje mais pobres a cultura e a literatura portuguesas. Ficamos mais pobres todos nós. Persistirá, forte e desafiante, a sua palavra", sublinha a editora.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda.

Em 1970 foi mobilizado para o serviço militar e, no ano seguinte embarcou para Angola, tendo regressado em 1973.

Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

O seu primeiro livro, "Memória de Elefante", surgiu em 1979, logo seguido de "Os Cus de Judas", no mesmo ano, sucedendo-se "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadamente biográficas, muito ligadas ao contexto da guerra colonial, e pelo exercício da psiquiatria, que depressa o tornaram um dos autores mais lidos em Portugal.

Foi Prémio Camões em 2007.