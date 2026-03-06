Mísseis iranianos explodem em Telavive sem registo de feridos

Os mais recentes ataques com mísseis iranianos contra Israel causaram hoje à noite explosões em Telavive, onde foram acionadas sirenes de alerta para que os residentes procurassem abrigo, e causaram danos no centro do país, sem registo de feridos.

Num comunicado divulgado pela emissora estatal IRIB, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirmou ter lançado uma operação conjunta com drones e mísseis contra "alvos no coração de Telavive".

Várias explosões foram ouvidas em duas fases pouco depois das 21:00 (hora de Lisboa) em Telavive, segundo jornalistas da agência France-Presse (AFP) no local.

As explosões foram ouvidas até em Jerusalém por outros jornalistas da AFP.

Os rastos dos mísseis iluminaram também o céu acima de Netanya, uma cidade a norte de Telavive, na costa do Mediterrâneo.

Os serviços de emergência israelitas informaram ter assistido a vários locais atingidos pelos bombardeamentos, mas não houve registo de vítimas.

Alguns projéteis causaram danos no centro do país, mas não houve registo de feridos, de acordo com os serviços de emergência e a polícia israelitas.

Os serviços de emergência divulgaram imagens de um edifício residencial no centro de Israel onde um projétil embateu no pátio, derrubando árvores e causando danos, mas sem comprometer a integridade estrutural do edifício.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.