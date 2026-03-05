Comissão de Certificação da FPF em visita à Madeira

A Federação Portuguesa de Futebol encontra-se na Região Autónoma da Madeira no âmbito do Processo de Certificação das Entidades Formadoras, iniciativa estratégica que visa avaliar, qualificar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos clubes na formação de jovens jogadores.

Durante esta manhã, a comitiva federativa foi recebida na sede da Associação de Futebol da Madeira, pelo presidente da direcção, Rui Coelho, num momento de boas-vindas institucional e de enquadramento do trabalho que está a ser desenvolvido pelos clubes da Região.

A delegação da FPF integra Júlio Vieira (Diretor da FPF), Diogo Matos (consultor YFM), Alberto Prata (médico FPF), Luís Dias (coordenação técnica), Carlos Sacadura (consultor técnico) e Tiago Braz (coordenador da Unidade de Certificação).

Ao longo do dia de ontem e hoje, a equipa técnica realizará visitas de avaliação aos clubes filiados da AF Madeira que participam em competições nacionais, analisando diferentes dimensões do processo formativo, nomeadamente: organização e gestão do clube; estrutura técnica e qualificação dos treinadores; acompanhamento médico e científico; planeamento desportivo e metodologia de treino; e condições de treino e enquadramento educativo dos atletas.

O Processo de Certificação de Entidades Formadoras, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, é transversal a todo o território nacional e constitui um instrumento fundamental para elevar a qualidade da formação no futebol português.

O processo decorre até 5 de Maio, sendo que os resultados da certificação relativos à presente época desportiva serão divulgados no dia 12 de Maio.

A Associação de Futebol da Madeira saúda a presença da comitiva federativa na Região e reconhece "o empenho e dedicação dos clubes madeirenses no desenvolvimento da formação, pilar essencial para o futuro do futebol regional e nacional".