Joana Silva acusa PS de ser o "mandante" da venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

"Uma vergonha", "pura demagogia" e "cheia de enganos" foi como a deputada Joana Silva (PSD) qualificou, esta manhã, a iniciativa do PS de apresentação de um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a suspensão da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça, isto porque foram "os mandantes da venda do hospital" através do Governo de António Costa quando foi negociado o financiamento nacional da nova unidade hospitalar.

A deputada social-democrata aconselhou a bancada socialista a não tentar reescrever a história, tendo lembrado a falta de vontade do Governo de António Costa em reconhecer a obra do novo hospital como projecto de interesse comum e a garantia de 50% de financiamento nacional foi condicionada à dedução do valor da venda dos hospitais dos Marmeleiros e Dr. Nélio Mendonça. "Não há limites para a sem-vergonhice", exclamou a representante do PSD, que recordou que, a certa altura, o PS-Madeira chegou a congratular-se quando o governo nacional anunciou que aceitava pagar apenas 30 por cento do novo hospital.