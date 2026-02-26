Vereador independente Jorge Afonso Freitas defende revisão urgente da carta do ruído

Na reunião pública de Câmara do Funchal, realizada esta quinta-feira, o vereador independente Jorge Afonso Freitas colocou no centro do debate a necessidade de uma revisão urgente da carta do ruído da cidade.

Durante a sessão, foram expostos casos graves de poluição sonora urbana que, segundo o vereador, comprometem seriamente a qualidade de vida dos funchalenses. Face a este cenário, Jorge Afonso Freitas defendeu que a actualização do documento é indispensável para garantir um correcto enquadramento nos licenciamentos urbanos e para que sejam implementadas medidas eficazes de regulação do ruído na cidade.

O vereador independente apoiou ainda, em uníssono com as restantes forças políticas presentes, a aprovação dos apoios sociais apresentados pelo Executivo, uma votação que foi unânime entre todos os eleitos.