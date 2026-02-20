Governo vai gastar 3 milhões em serviços de assessoria e consultoria para o novo hospital

O Governo Regional prevê gastar cerca de 3 milhões de euros na contratação de serviços de assessoria e de consultoria técnica para a gestão dos equipamentos a instalar do Hospital Central e Universitário da Madeira, que está em fase de construção em Santa Rita no Funchal, no Funchal.

A redistribuição dos encargos orçamentais da Portaria n.º 405/2025, de 30 de Julho, destinada à contratação de 'Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica no Domínio da Gestão Hospitalar' para o Hospital Central e Universitário da Madeira foi publicada no Jornal Oficial da RAM, com data de 18 de Fevereiro, através da Portaria n.º 53/2026 e prevê um montante global de investimento que ascende a 2.916.235 euros (valor ao qual acresce o IVA).

Assim, para 2026, o executivo madeirense compromete-se a gastar 386.401,15 euros. A maior fatia está escalonada para 2027 (1.450.826,92 euros). Em 2028, o Governo prevê gastar 641 571,73 euros com os serviços de assessoria e de consultoria, ficando os restantes 437.435,20 euros previstos para 2029.

