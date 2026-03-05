'Nó da Cancela' fica pronto em Setembro

Uma garantia do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, esta manhã, durante uma visita à empreitada do 'Nó da Cancela'. Uma obra de grande importância para a mobilidade na Região e que sofreu atrasos significativos na sua execução. O valor final está orçado em 3 milhões de euros.

Foto Rui Silva/ASPRESS

"Isto é a conclusão de alguns investimentos que fizemos na zona da Cancela e na antiga Estrada Regional do Aeroporto", entre outros, na rede rodoviária no concelho de Santa Cruz, que já ascende aos 30 milhões de euros.