Reitor da UMa preside abertura de acção científico-pedagógica de Educação Física e Desporto

A sessão de abertura 32.ª edição da Ação Científico-Pedagógica do Departamento de Educação Física e Desporto será presidida pelo Reitor da Universidade da Madeira. O tema desta edição será 'Ambientes de Aprendizagem e Sucesso Educativo - A Educação Física como Polo Atractor'.

A iniciativa vai decorrer já amanhã, 6 de Março, a partir das 14 horas, no Madeira Tecnopolo, contando também com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

"Integrada no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa (MEEFEBS), a acção visa reforçar a atualização pedagógica de professores e educadores, promovendo a reflexão sobre alguns dos desafios que se colocam ao Sistema Educativo, nomeadamente o impacto dos comportamentos de bem-estar social no sucesso escolar, explorando simultaneamente novas estratégias didáticas na Educação Física", indica nota à imprensa.

O evento é organizado em parceria com o Centro de Desenvolvimento Académico da UMa, o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e o Interactive Technologies Institute (ITI -LARSyS), contando ainda com o apoio da ARDITI e da STARTUP Madeira.