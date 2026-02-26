Sessão plenária abre com 4 votos de protesto pelas declarações de Hugo Soares sobre mobilidade

O início da sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta quinta-feira, a última desta semana, será dominado por quatro votos de protesto, apresentados pelo Chega, JPP, PS e PSD, todos contra as declarações do líder parlamentar do PSD na Assembleia da República, Hugo Soares, sobre o subsídio de mobilidade. Recorde-se que este dirigente disse que não seria justo que os impostos dos portugueses "que trabalham" continuassem a subsidiar as viagens de cidadãos das Regiões Autónomas que não asseguram o cumprimento das suas dívidas ao Estado.

No período de antes da ordem do dia será também discutido um voto de congratulação do PS à Universidade da Madeira pela entrada no Ranking Europeu QS.

Da agenda consta ainda eleição dos representantes da Assembleia em diversos órgãos.

A segunda parte da ordem de trabalhos fica preenchida com a discussão das seguintes iniciativas do PS:

- projecto de resolução que "recomenda ao Governo Regional a suspensão da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a adopção de soluções públicas na área da saúde"

- projecto de resolução que "reforça a previdência da agricultura regional face aos desafios climáticos"

- projecto de resolução que "recomenda ao Governo Regional da Madeira a criação de um curso profissional de nível 4 - Técnico/a de Produção Agrícola na Escola Agrícola da Madeira, integrando mecanismos de RVCC"

- projecto de resolução que "recomenda ao Governo Regional a correcção de assimetrias no Subsídio Social de Mobilidade aplicável aos residentes do Porto Santo"

- projecto de resolução que "recomenda ao Governo Regional da Madeira a implementação imediata de um projecto-piloto regional de rastreio do cancro do pulmão".