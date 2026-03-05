Lula da Silva critica falta de ajuda a Cuba por "perseguição ideológica"

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, criticou ontem a falta de ajuda dada a Cuba e que essa atitude decorre de uma "perseguição ideológica".

"Não vamos ajudar Cuba porque Cuba é um país comunista?", questionou o chefe de Estado brasileiro, acrescentando que o país "não está passando fome porque não sabe produzir".

"Cuba está passando fome porque não querem que Cuba tenha certas coisas que todo mundo deveria ter direito. Não se cuida de Cuba por uma perseguição ideológica", denunciou Lula da Silva, em Brasília, durante um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, sublinhou que o país pretende enviar alimentos a Cuba.

"Nós vamos autorizar um recurso para que eles possam adquirir aqui no Brasil insumos para a produção de alimentos lá. E também vamos enviar alimentos para que eles possam enfrentar esse momento dramático que estão vivendo. Isso deve acontecer a partir dessa semana, esses acordos devem ser assinados", garantiu.

Cuba atravessa uma grave crise de abastecimento de combustível, agravada pelos novos bloqueios impostos pelo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Ni dia 29 de janeiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva que ameaçava aplicar tarifas aduaneiras aos países que fornecessem petróleo a Cuba, alegando que a ilha constituía um perigo para a segurança nacional do seu país.

Contudo, a pressão energética sobre Cuba começou a 03 de janeiro, quando, após a operação militar que culminou com a captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, os EUA anunciaram o fim do fornecimento de petróleo desse país sul-americano à ilha.