Canadá está a preparar um pacote de ajuda a Cuba

O Canadá anunciou, esta segunda-feira, que está a trabalhar num pacote de ajuda a Cuba, quando a ilha enfrenta cortes de energia e uma severa escassez de combustível, tudo agravado com o embargo petrolífero imposto pelos EUA.

"Estamos a preparar um plano de assistência. Não estamos preparados neste momento para dar mais detalhes", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand.

Cuba enfrente a uma crise energética crescente, que se agravou nas últimas semanas, após os abastecimentos de petróleo da Venezuela, o seu principal fornecedor, terem sido interrompidos depois de os EUA terem atacado o país e raptado o seu presidente, no início de janeiro.

Outro fornecedor importante, o México, também suspendeu os seus fornecimentos, sob pressão dos EUA.

A Air Canada e outras transportadoras aéreas cancelaram voos para a ilha, devido à escassez de combustível para aviões que lá se verifica.

O turismo canadiano é vital para a economia cubana. Por outro lado, o governo canadiano informou que o Canadá é o segundo maior investidor direto estrangeiro, em particular no setor da mineração e do turismo.

Esta ajuda canadiana juntar-se-á à mexicana.

No início deste mês, dois navios mexicanos chegaram a Cuba com ajuda humanitária, duas semanas depois de Donald Trump ter ameaçado com a imposição de tarifas aos países que vendessem petróleo a Cuba.

Aqueles navios descarregaram 800 toneladas de bens e outras 1.500 toneladas de leite em pó e grãos.

A crise da economia cubana que se intensificou desde 2020 têm sido agravada pelas sanções de Trump, que quer uma mudança de regime na ilha.

Um dos resultados foi o do aumento do número de apagões, desde o início deste ano, e da escassez de bens essenciais.

Uma vez que Cuba produz apenas 40% das suas necessidades energéticas, é muito vulnerável a bloqueios. Apesar de aliados importantes, como a Federação Russa e a China, terem criticado as sanções de Trump, até agora o