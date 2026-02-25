Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt nos oitavos de final

O Sporting vai defrontar o Real Madrid, que eliminou hoje o Benfica no play-off, ou o Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, após ter acedido diretamente através da fase de liga.

Ao terminarem no sétimo lugar, penúltimo de entrada automática naquela ronda, os bicampeões portugueses evitaram o play-off, no qual foram afastados pelos alemães do Borussia Dortmund na temporada passada, e ficaram com quatro adversários possíveis, entretanto reduzidos a metade.

O Benfica constava desse lote, mas a possibilidade de haver uma inédita eliminatória europeia frente ao rival lisboeta Sporting extinguiu-se com o afastamento 'encarnado' frente aos espanhóis do Real Madrid, recordistas de conquistas (15) e vitoriosos nas duas mãos (1-0 fora e 2-1 em casa).

Na terça-feira, os noruegueses do Bodo/Glimt deixaram pelo caminho os italianos do Inter Milão, detentores de três troféus e finalistas vencidos em duas das últimas três edições, ao triunfarem no agregado (5-2), voltando a surpreender na sua estreia na principal competição europeia de clubes.

Provenientes do clima frio do Círculo Polar Ártico, os semifinalistas da Liga Europa em 2024/25, bateram por duas vezes (3-1 em casa e 2-1 fora) os líderes isolados da Serie A, em plena transição de temporada na Noruega

O Bodo/Glimt tinha fechado a fase principal na 23.ª posição, penúltima de continuidade na prova, com os mesmos nove pontos do também apurado Benfica e de Marselha, Pafos e Union Saint-Gilloise, todos afastados do top 24 devido ao saldo de golos, primeiro critério de desempate.

Os escandinavos nunca enfrentaram o Sporting e até venceram FC Porto e Sporting de Braga na época passada para a fase de liga da Liga Europa, enquanto o Real Madrid leva quatro vitórias, um empate e uma derrota perante os 'leões', que, em eliminatórias, cederam a duas mãos frente aos espanhóis em 1994/95, na primeira ronda da então designada Taça UEFA.

O Real foi nono classificado na fase principal da Liga dos Campeões, com 15 pontos, a um dos compatriotas do FC Barcelona, do campeão mundial Chelsea, do Sporting e do Manchester City, todos com vagas diretas nos 'oitavos'.

Os 'merengues' poderiam ter atingido esse objetivo sem passar pelo play-off - que disputaram pela segunda edição consecutiva desde a mudança de formato da prova -, mas perderam na visita ao Benfica (4-2), na oitava e última jornada, e viram as 'águias' acederem às eliminatórias com um golo do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin em tempo de compensação.

O sorteio dos 'oitavos' e das rondas seguintes realiza-se na sexta-feira, às 11:00 locais (12:00 em Lisboa), em Nyon, na Suíça, com o Sporting a ter estatuto de cabeça de série, devido à presença no top 8 da fase de liga.

Excetuando a chegada aos 'quartos' em 1982/83, no seu melhor resultado na antecessora Taça dos Campeões Europeus, o clube lisboeta está pela quarta vez, e segunda seguida, nas eliminatórias da Liga dos Campeões, criada em 1992/93, não tendo ultrapassado os 'oitavos' em 2008/09 e 2021/22 e o play-off em 2024/25.

As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10 ou 11 de março e 17 ou 18 do mesmo mês, respetivamente, e o Sporting já sabe que vai jogar a primeira mão fora de casa e a segunda no Estádio José Alvalade.