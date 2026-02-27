Paquistão declara entrar em "guerra aberta" com Afeganistão após combates na fronteira

O Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou na madrugada desta sexta-feira que o seu país entrou numa "guerra aberta" com o Afeganistão após intensos combates ao longo da sua fronteira.

"A nossa paciência acabou. A partir de agora, entramos em guerra convosco", escreveu Asif dirigindo-se ao Afeganistão numa mensagem na rede social X.

As forças do Governo Talibã e do Paquistão mantêm desde quinta-feira intensos combates noturnos em vários pontos da fronteira após o lançamento de uma operação coordenada por Cabul ao longo da chamada Linha Durand, que ocorre cinco dias depois de uma série de incursões aéreas do Paquistão e resultou numa batalha pelo controlo de posições estratégicas que ambos os lados asseguram ter capturado.

O governo paquistanês confirmou ter bombardeado hoje as cidades de Cabul e Kandahar, após o ataque do Afeganistão a instalações militares fronteiriças paquistanesas.

"Foram alvo de ataques da defesa talibã afegã em Cabul, [na província de] Paktia e em Kandahar", afirmou esta madrugada o ministro paquistanês da Informação, Attaullah Tarar, na rede social X.

Várias explosões violentas abalaram Cabul esta noite, poucas horas após o governo talibã ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão, segundo relataram jornalistas da AFP há cerca de uma hora.

As explosões foram ouvidas por toda a cidade a partir das 01:50 (21:20 GMT de quinta-feira), enquanto os habitantes ouviam aviões de combate, segundo a equipa da AFP.

Um residente contou oito explosões. "As duas primeiras explosões estavam mais longe da nossa casa. As últimas foram perto e fizeram a nossa casa tremer. Podemos ouvir jatos após cada explosão", afirmou em declarações à AFP, pedindo anonimato por motivos de segurança.

As explosões foram seguidas de rajadas de tiros, como constataram os jornalistas da AFP no centro de Cabul até cerca das 02:30 locais.

O exército afegão tinha atacado na quinta-feira instalações militares paquistanesas ao longo da fronteira, em resposta a bombardeamentos mortais no passado fim de semana.