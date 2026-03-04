Israel reivindica abate de avião e estima que Teerão mantém capacidades

O Exército israelita anunciou hoje ter abatido um caça iraniano Yak-130 sobre Teerão, acrescentando que o Irão ainda possui "capacidades significativas" para lançar mísseis contra Israel.

O porta-voz do Exército israelita, brigadeiro-general Effie Defrin, disse a uma televisão de Israel que foram destruídos nos últimos dias várias dezenas de lançadores de mísseis iranianos mas, acrescentou, o regime de Teerão ainda possui "capacidades significativas".

Por outro lado, o mesmo porta-voz alertou que a defesa de Israel "não é impenetrável".

Os militares israelitas anunciaram ainda que atacaram uma instalação de mísseis balísticos em Isfahan, no centro do Irão.

Os ataques em grande escala realizados durante a última noite noite tiveram como alvo, em particular, uma instalação utilizada pelo Exército do Irão para o armazenamento, produção e lançamento de mísseis balísticos, incluindo mísseis Ghadr, em Isfahan.

Israel afirmou ter realizado cerca de 1.600 ataques aéreos e lançado quatro mil projéteis sobre o Irão --- mais do que durante a chamada Guerra dos Doze Dias, em junho de 2025.

Segundo a organização Human Rights Activists News Agency (HRANA), sediada nos Estados Unidos, pelo menos 1.097 civis foram mortos no Irão desde sábado, incluindo 181 crianças.

Na terça-feira, o Crescente Vermelho Iraniano elevou para 787 o número de mortos no Irão.

O balanço do Crescente Vermelho ainda não foi atualizado.