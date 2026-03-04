FC Porto prepara queixa contra Frederico Varandas após declarações no 'clássico'

O FC Porto vai apresentar uma queixa contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, pelas declarações que este proferiu no final do encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, confirmou hoje fonte portista.

Na participação dos 'dragões' ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estarão em causa as acusações dirigidas ao clube 'azul e branco' e, em particular, ao seu presidente, André Villas-Boas, na zona mista do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"O presidente André Villas-Boas mente, é mentiroso. Com um mentiroso eu vivo bem, mas é muito pequeno para a entidade que governa. O que lhe dói na ferida é que ele e os amigos à volta dele não têm dimensão ética para serem dirigentes de um clube de futebol da dimensão do FC Porto", afirmou Varandas, após a partida, que terminou com vitória dos 'leões' por 1-0.

As palavras do líder 'leonino' surgiram pouco depois de o seu homólogo portista também se ter dirigido à comunicação social, anunciando a intenção de apresentar uma participação contra o avançado Luis Suárez, que terá "chamado ladrão com gestos" ao árbitro da partida, além de acusar o Sporting de ser "completamente impune" no futebol português.

"Quando um presidente sente que a equipa é forte e vai ser campeã, não é preciso fazer isto. Ele tem muito medo, não consegue disputar este campeonato 11 para 11 com os nossos jogadores. Está a tentar castigos deste e daquele, já vamos no andebol, eu já tenho não sei quantos processos. É cobarde, cobarde, cobarde", acrescentou Varandas.

O Sporting venceu na terça-feira o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal, na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o único golo dos 'leões', que tinham perdido (1-2) em casa com os 'dragões' para a I Liga.

O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.