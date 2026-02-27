Art Center Caravel acolheu debate sobre desafios actuais dos centros culturais

O Art Center Caravel e o Art Hub Madeira receberam a visita da organização letã Sadarbības platforma – The Society “Cooperation Platform”, que promove mobilidades para educadores e profissionais da educação de adultos. Na ocasião houve um debate sobre "os tempos desafiantes para os centros culturais e artísticos independentes".

A visita trouxe à Madeira gestores culturais, arteterapeutas, directores de museus e representantes institucionais da Letónia para reflectirem sobre um tema urgente: "como podem sobreviver e evoluir os centros culturais não governamentais na Europa actual?"

“Sem apoio e sem patrocínio, teríamos fechado portas há muito tempo”, afirma, com franqueza, Svetlana Azerkova, diretora artística do Art Center Caravel e presidente da ARTE.M. “O que nos mantém vivos é o entusiasmo da equipa e o amor pelo que fazemos — mas isso não paga contas”, acrescenta.

Nesse sentido, a instuição aponta a necessidade de adaptação. O Art Hub Madeira tem apostado em áreas que respondem às necessidades actuais da sociedade e que atraem tanto público local como parceiros internacionais. "Entre os exemplos está o trabalho em arteterapia para promoção da saúde mental — área em que um dos projetos recentes da associação foi distinguido como Boa Prática Erasmus+ em Portugal. A organização integra ainda arte e criatividade em iniciativas ligadas à sustentabilidade, práticas verdes, feminismo, inclusão social e desenvolvimento de carreira", indica.

Durante a mobilidade, os participantes letões envolveram-se em sessões práticas de arteterapia, pensamento crítico, sustentabilidade aplicada à agricultura e naturaterapia, observando de perto como a arte pode ser ferramenta económica, social e terapêutica ao mesmo tempo.