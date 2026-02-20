FrenteMar encerra acesso à promenade da Praia Formosa

A FrenteMar Funchal informa, através de uma publicação nas redes sociais, que o acesso à promenade na zona do Orca Praia está temporariamente encerrado.

Em causa está a subida da maré e as condições de agitação marítima que se fazem sentir naquela área. A entidade pede, ainda, que a população respeite a sinalética colocada no local e que não ultrapassem as barreiras.