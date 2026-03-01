Trump prevê mais quatro semanas de ataques ao regime de Teerão

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, previu hoje que os ataques contra o Irão irão continuar nas próximas quatro semanas, admitindo que poderá haver mais perdas entre os militares norte-americanos.

Em declarações ao jornal britânico Daily Mail, Donald Trump indicou que o Irão "é um país grande, e por mais intensa que seja a operação, levará quatro semanas ou até menos" a concluir a ofensiva em conjunto com Israel contra o regime islâmico iraniano.

Comentando a morte de três militares norte-americanos na retaliação de Teerão, Trump disse à NBC que são de esperar perdas numa operação desta envergadura. "Tivemos três [baixas], esperamos mais perdas, mas no fim haverá um bom resultado para o mundo", afirmou numa entrevista por telefone.

As Forças Armadas norte-americanas afirmaram hoje que o quartel-general da Guarda Revolucionária iraniana foi destruído nos ataques conjuntos norte-americanos e israelitas.

"A Guarda Revolucionária Islâmica matou mais de 1.000 americanos nos últimos 47 anos. [No sábado], um ataque de grande escala dos Estados Unidos decapitou a serpente. A América tem as Forças Armadas mais poderosas do planeta e a Guarda Revolucionária já não tem o seu quartel-general", afirmou o Comando Central norte-americano.

O mesmo comando militar, responsável por operações no Médio Oriente, disse também nas redes sociais que as forças iranianas atacaram uma refinaria na cidade israelita de Haifa e instalações civis no Estado judaico e outros países árabes onde funcionam bases militares norte-americanas.

A refinaria do grupo Bazan, que é a maior do país, teve que interromper o funcionamento.

Segundo os militares norte-americanos, os ataques de retaliação iranianos de sábado atingiram os aeroportos internacionais do Dubai, Kuwait e Erbil, no Iraque, bem como hotéis no Dubai, Bahrain e o porto do Dubai e áreas residenciais em Israel, Catar e Bahrain. Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989, e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.