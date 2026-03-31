Trump prevê fim da guerra em 2 a 3 semanas e descarta intervir no Estreito de Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que o fim da operação militar contra o Irão deverá acontecer "dentro de duas ou três semanas", descartando intervir no Estreito de Ormuz.

"Tudo o que preciso fazer é sair do Irão, e faremos isso muito em breve, e eles cairão em desgraça", afirmou o Presidente norte-americano em resposta a uma pergunta sobre a alta do preço da gasolina nos Estados Unidos.

"Diria que daqui a cerca de duas semanas, talvez duas ou três, estaremos fora, porque não há razão para continuarmos a fazê-lo", adiantou Trump, assegurando que as recentes operações atingiram os seus objetivos militares.

Garantir o controlo do Estreito de Ormuz, cujo bloqueio pelo Irão tem levado à escalada do preço do petróleo e gás desde a intervenção militar norte-americana e israelita a 28 de fevereiro, "não é da nossa alçada", afirmou Trump.

"Isso não é para nós. Será para França. Será para quem estiver a usar o Estreito", adiantou.