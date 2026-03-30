Bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais reunida com secretária da Saúde

A bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais (OAS), Fernanda Rodrigues, e a sua direcção nacional estão reunidos com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, a presidente do SESARAM, Márcia Gomes, e a directora do Serviço Social do SESARAM, Márcia Assunção, no âmbito da primeira visita oficial à Região Autónoma da Madeira.

O programa deste primeiro dia inclui quatro reuniões: começou às 10h00 com o presidente da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), Leonel Silva, e seguiu-se, às 12h00, um encontro com a presidente da União das Instituições Particulares de Segurança Social (UIPSS) da Madeira, Maria do Céu Carreira. Após a reunião em curso na área da saúde, a agenda encerra às 18h00 com os membros do Conselho Geral da Ordem dos Assistentes Sociais na Madeira.

Criada em 2019 e regulamentada em Dezembro de 2023, a Ordem dos Assistentes Sociais é a primeira ordem profissional no domínio das profissões sociais em Portugal, com a missão de defender o interesse público, regular o exercício profissional e promover elevados padrões éticos e de qualidade na intervenção social.

Ao longo de dois dias, a comitiva realiza audiências com entidades públicas e organizações relevantes, com o objectivo de auscultar e debater os principais desafios da intervenção dos assistentes sociais na Região, onde estão actualmente inscritos 333 profissionais. As reuniões abrangem áreas como habitação, economia social e solidária, saúde, inclusão social, educação, ensino superior e investigação.

O programa inclui ainda uma audição pública com assistentes sociais da Madeira, marcada para 31 de Março, às 16h30, na sala do Senado do Campus da Penteada da Universidade da Madeira, e termina com uma conferência de imprensa no mesmo local, às 18h00, para apresentação das principais conclusões da visita.