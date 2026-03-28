Chega chama Secretário de Estado das Pescas ao Parlamento

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República anunciou, hoje, em comunicado, que requereu a audição do Secretário de Estado das Pescas, Salvador Malheiro, na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, com o objectivo de esclarecer a orientação política e técnica do Governo para o sector.

Segundo o partido, o actual estado das pescas “exige explicações claras e objetivas”, incluindo no que diz respeito às regiões autónomas, que considera terem sido negligenciadas nas decisões a nível nacional.

O deputado Francisco Gomes, eleito pela Madeira, defende a necessidade de clarificar várias matérias que considera determinantes para o futuro da actividade. “O governo tem de dar explicações sobre a gestão das quotas de atum, a fiscalização de embarcações estrangeiras nas nossas águas e o processo de renovação da frota. Estamos fartos de discursos! O setor precisa de medidas, justiça e respeito pelos pescadores!”, afirmou o parlamentar citado na mesma nota.

O Chega sustenta que "não aceitará que os problemas da pesca na Madeira continuem a ser ignorados", exigindo a presença de responsáveis governamentais no parlamento para prestar esclarecimentos.

O deputado critica ainda aquilo que considera ser um desequilíbrio na gestão do sector, referindo que “enquanto Lisboa assina papéis, os nossos pescadores vêem os barcos envelhecer, as quotas esgotarem em pouco tempo e os fundos europeus a irem parar sempre aos mesmos". "Isto tem de mudar!”, rematou.