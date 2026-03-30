Trabalhadores da rádio pública protestam contra mudança de identidade

Cerca de uma centena de trabalhadores da rádio pública manifestaram-se hoje em frente às instalações da RTP, em Lisboa, contra a mudança de identidade das rádios, considerando que é um ataque à rádio pública.

A partir de hoje, Antena 1, Antena 2 e Antena 3 deixam para segundo plano estes títulos em detrimento de uma marca única - RTP - introduzida no início de cada nome.

À Lusa, Ana Isabel Costa, do Conselho de Redação da Rádio, referiu estar em causa o receio da perda de identidade, dizendo que a mudança nos microfones não é só um pormenor, é a forma como a rádio se apresenta.

"Recusamos a ser uma nota de rodapé. A Rádio Pública tem 90 anos e não é apagando a sua imagem junto do público que vão dignificar o serviço público de rádio", afirmou.

Os jornalistas consideraram que estas mudanças provocam "o esvaziamento das marcas históricos consolidadas, perda de autonomia das respetivas redações e evidente prejuízo para todos os cidadãos e democracia".

No dia 18 de março, os jornalistas da RTP rejeitaram em plenário a uniformização das marcas RTP por considerarem que está "em curso a fragilização da informação do serviço público" e pediram a suspensão do processo, segundo o Conselho de Redação da Rádio.

Os jornalistas da rádio e da televisão condenaram terem sido excluídos das mudanças anunciadas para entrarem em vigor a partir de hoje e rejeitaram as alterações nunca negociadas.

Estes não abdicam das marcas históricas incluídas no universo da Rádio e Televisão de Portugal: Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional, Antena 1 Açores, Antena 1 Madeira e Antena 3 Madeira, RTP 1, RTP 2, RTP Notícias, RTP Madeira, RTP Açores, RTP Internacional, RTP África.