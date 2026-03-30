Noite amena com picos ‘tropicais’ no Funchal e Ponta do Sol

Esta última segunda-feira de Março ficou marcada por uma subida significativa da temperatura durante a madrugada no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, onde os termómetros aumentaram 5,2 ºC em menos de uma hora, num episódio pontual que se destacou numa noite globalmente amena na costa Sul da Madeira.

No Funchal, o Observatório registou 21,0 ºC às 01h10, valor que foi descendo ao longo da madrugada até aos 18,6 ºC, já próximo do nascer do sol. Na zona do Lido, a temperatura atingiu 20,3 ºC às 04h50, baixando igualmente para 17,4 ºC ao amanhecer.

Já na Ponta do Sol, mais concretamente no Lugar de Baixo, foi registado o valor mais elevado da noite: 21,3 ºC às 06h00, depois de, menos de uma hora antes, às 05h10, ter registado 16,1 ºC, evidenciando uma subida acentuada num curto espaço de tempo.

Em contraste, o Pico do Areeiro apresentou os valores mais baixos, com temperaturas entre os 2,3 ºC (mínima) e os 4,5 ºC (máxima mais baixa), evidenciando o contraste térmico entre o litoral e as zonas de maior altitude.