Receitas do PortoBay Hotels e Resorts sobem 14% para 149 ME em 2025

O Grupo PortoBay obteve receitas de 149 milhões de euros em 2025, um crescimento de 14% face a 2024 e que consideram um "desempenho sólido", refletindo a consolidação das operações em Portugal e no Brasil.

Os números foram adiantados pelo grupo hoteleiro na 36.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que começou hoje na FIL, em Lisboa.

Em Portugal, onde o grupo conta com unidades na Madeira, Algarve, Lisboa e Porto, a faturação atingiu 134 milhões de euros, mais 14%, "com especial destaque para os destinos 'resort' e para o contributo do novo hotel".

No verão de 2025, o grupo iniciou a operação do novo PortoBay Blue Ocean, no Algarve.

A taxa média anual de ocupação dos hotéis em Portugal situou-se nos 88%, "praticamente em linha com o ano anterior", dizem.

Já no Brasil, as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Búzios registaram uma subida de 16% na receita, que atingiu os 95 milhões de reais em 2025 (cerca de 15,6 milhões de euros ao câmbio atual), e uma taxa de ocupação de 77%.

Em termos do perfil dos hóspedes, este mantém-se essencialmente internacional, a pesarem mais de 90% da operação do grupo, destacando-se o Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Brasil e Portugal.

O presidente executivo (CEO) do PortoBay Hotels & Resorts, Cláudio Santos, diz que 2025 "foi um ano particularmente relevante para o grupo, não apenas pelos resultados alcançados, mas também pela transição de liderança" que concretizaram "com estabilidade e continuidade estratégica", acrescenta.

António Trindade passou a presidente do Conselho de Administração ('chairman'), o que para o novo CEO garante ao grupo "solidez institucional e visão de longo prazo".

Já sobre as perspetivas para este ano, o grupo traça "uma visão prudente, mas confiante".

"A instabilidade geopolítica e a incerteza mantêm-se, tal como o risco de abrandamento do poder de compra dos principais mercados emissores, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.

Alertam ainda para a tendência que se nota no início do ano de reservas em cima da hora e para "a sensibilidade acrescida ao preço".

"Lisboa e Porto apresentam sinais de moderação na procura", sublinham, juntando-se a uma tendência que tem sido admitida por mais empresários da hotelaria.

O ano vai ainda ser marcado pela continuação de projetos de renovação e requalificação de várias unidades hoteleiras, referem, sem avançar o valor do investimento previsto.

O Grupo PortoBay gere atualmente 17 unidades hoteleiras distribuídas entre Portugal e Brasil, nos segmentos de quatro e cinco estrelas.

Conta com uma equipa de cerca de 1.500 colaboradores, concluem.