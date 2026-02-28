EUA recomendam que navios comerciais evitem o Golfo Pérsico

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos recomendou hoje que as embarcações comerciais se mantenham afastadas do Golfo Pérsico devido à "significativa atividade militar" na região.

Num comunicado, a autoridade norte-americana de transportes aconselhou "todas as embarcações comerciais" que operam sob jurisdição dos Estados Unidos (EUA) a manterem uma distância de 30 milhas náuticas das embarcações militares norte-americanas, "para reduzir o risco de serem percebidas como uma ameaça".

A recomendação estende-se não apenas ao Golfo Pérsico, mas também ao Estreito de Ormuz, ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico.

O aviso surge num contexto de crescente tensão militar na região, após os recentes ataques aéreos contra alvos no Irão.

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".