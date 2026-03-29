Finlândia declara estado de alerta após entrada de drones

A Força Aérea da Finlândia declarou hoje, provisoriamente, estado de alerta, após ter sido confirmada a entrada de dois drones de fabrico ucraniano no país.

Um dos drones foi abatido pela Força Aérea Finlandesa.

Em comunicado, a Força Aérea detalhou que o incidente ocorreu pelas 08:13 (hora local, menos duas em Lisboa), quando foram detetados, em águas finlandesas, "vários objetos, incluindo drones".

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, pediu calma à população e garantiu que as autoridades estão a investigar o incidente.

O exército ucraniano tem utilizado drones para ataques de longo alcance contra instalações petrolíferas russas e navios, num conflito que se prolonga desde fevereiro de 2022.