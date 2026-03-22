Trump declara Partido Democrata como o "maior inimigo da América" após "a morte do Irão"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje o Partido Democrata de ter-se tornado o maior perigo que o país enfrenta, após declarar "a morte do Irão" como existia até agora.

"Agora, com a morte do Irão, o maior inimigo que a América enfrenta é o Partido Democrata, enormemente incompetente, de esquerda radical", afirmou Trump numa mensagem publicada na sua rede social Truth Social.

Durante o fim de semana, Trump intensificou os ataques contra a oposição democrata nas redes sociais, apontando, em particular, a incompetência do partido na resolução do bloqueio orçamental que afeta o Departamento de Segurança Interna e que está a causar perturbações nos aeroportos do país devido à falta de pessoal.

"Os fascistas democratas jamais protegerão a América, mas os republicanos fá-lo-ão", escreveu no sábado.