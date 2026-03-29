Primeiro domingo em 'horário de verão' com clima apropriado

A previsão para este domingo, 29 de Março de 2026, o primeiro efectivamente em horário de Verão, embora em 'Primavera climatológica' (desde 21 de Março), já se sente uma espécie de Verão antecipado. Se ontem foi um dia maravilhoso e com calor, hoje poderá ser ligeiramente diferente, ainda assim com calor.

"Céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente norte, terras altas e ilha de Porto Santo até final da

manhã", prevê o IPMA. Mas, salienta, haverá "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos até ao início da manhã, na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira".

O vento soprará moderado a forte (25 a 40 km/h) de nordeste, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, por vezes com rajadas

até 85 km/h, em especial a partir da tarde.

No Funchal, o céu apresentar-se-á pouco nublado e o vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de vários rumos.

No mar, a costa Norte terá ondas de Norte com 2,5 a 3 metros e na costa Sul as ondas do quadrante Sul terão 1 metro de altura. A temperatura da água do mar rondará os 17/18º Celsius.

Junto ao mar, a temperatura do ar pode subir muito, mas o IPMA prevê o máximo de 21º Celsius e na serra no máximo chegará aos 12º Celcius.

Se está a pensar ir à praia ou piscina ou somente ir passear pela beira-mar pela serra, saiba que a radiação ultravioleta (UV) vai estar a nível elevado (7), pelo que deve observar a necessidade de utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.