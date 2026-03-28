Adiada Rampa Regional Cassiano’s Car em Machico

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e a Comissão Organizadora da Rampa Regional Cassiano’s Car – Cidade de Machico, inicialmente marcada para os dias 1 e 2 de Maio, anunciaram o adiamento da prova.

De acordo com o comunicado remetido às redacções, a decisão deve-se à realização de obras na ER 234, estrada que liga a zona da Água de Pena à zona do Santo da Serra e onde decorre a competição.

A organização refere ainda que a nova data será divulgada oportunamente, tendo em conta o calendário do Troféu Regional de Rampas AMAK e a planificação de outros eventos no concelho de Machico.