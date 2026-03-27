Guarda Revolucionária pede que civis abandonem áreas próximas das forças dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irão pediu hoje aos civis que se mantenham afastados das zonas que albergam forças norte-americanas no Médio Oriente, quase um mês depois do início da guerra.

As forças norte-americanas e israelitas "estão a tentar usar locais civis e pessoas inocentes como escudos humanos", declararam os membros da Guarda no seu site Sepah News, depois de o Irão ter ameaçado atacar hotéis no Golfo.

"Recomendamos que abandonem urgentemente as zonas onde estão estacionadas tropas norte-americanas para que nenhum mal vos aconteça", acrescentaram.

Os militares iranianos alertaram na quinta-feira que os hotéis no Médio Oriente que acolhem tropas norte-americanas serão agora alvos na guerra contra Israel e os Estados Unidos.

"Quando os soldados norte-americanos entram num hotel, então, da nossa perspetiva, esse hotel torna-se americano", disse o porta-voz das Forças Armadas, Abolfazl Shekarchi, à televisão estatal na quinta-feira à noite.