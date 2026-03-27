Kiev e Riade assinam acordo sobre "protecção dos céus" contra Irão

O Presidente ucraniano anunciou ontem ter chegado à Arábia Saudita, em que Kiev espera concluir acordos para a venda de drones militares com vários países do Golfo.

Os dois países preveem assinar um acordo sobre "cooperação em matéria de segurança, em particular a proteção do espaço aéreo", face à ameaça de drones iranianos, noticiou a agência France-Presse, citando um responsável com conhecimento do processo.

"Cheguei à Arábia Saudita. Estão previstas reuniões importantes", declarou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, publicando um vídeo desta deslocação.

"Apreciamos o apoio e apoiamos aqueles que estão prontos para trabalhar connosco em matéria de segurança", acrescentou, sem avançar pormenores.

A Arábia Saudita é um dos países do Golfo para onde Zelensky enviou recentemente mais de 200 especialistas militares para partilhar a experiência na interceção de drones de conceção iraniana Shahed.

Atacada quase diariamente por centenas destes aparelhos, agora produzidos em grande quantidade por Moscovo, a Ucrânia desenvolveu uma gama de sistemas de defesa baratos e relativamente eficazes, incluindo intercetores.

Este conhecimento é muito procurado pelos países do Golfo, alvos do mesmo modelo de drones lançados pelo Irão em retaliação aos ataques israelitas e norte-americanos desde 28 de fevereiro.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tornou-se um dos países mais avançados do mundo na área dos drones militares.

O país conta agora com centenas de fabricantes a produzir milhões destes aparelhos, desde pequenos veículos aéreos não tripulados de ataque tipo FPV até intercetores concebidos para destruir drones inimigos em voo.