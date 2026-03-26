Novo código de estrada fez esgotar ‘cadeirinhas’ de crianças há 21 anos
‘Canal Memória’ recua até 2001
As mudanças impostas no novo Código de Estrada, em 2001, fizeram com que esgotassem, na Madeira, as cadeirinhas de retenção, destinadas a crianças mais velhas.
O que o novo código impunha, e que se continua a verificar, é a necessidade de as crianças estarem seguras com cadeiras ou bancos elevatórios. O que aconteceu foi que s assistiu a uma procura elevada por estes sistemas de retenção, que acabaram por esgotar com os stocks disponíveis na Região.
Além da segurança das crianças, os pais estavam igualmente preocupados com a aplicação de multas por parte da Polícia de Segurança Pública, que já tinha avisado que não ia ter contemplações.
Segundo a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, “todas as crianças deveriam viajar em cadeiras especiais voltadas para trás até aos três ou quatro anos, como acontece na Suécia, uma vez que o pescoço destas crianças pode não aguentar a projecção para a frente após o impacto”.