Quase 200 migrantes venezuelanos chegam a Caracas repatriados dos EUA

Um total de 171 pessoas chegaram hoje à Venezuela, por via aérea, repatriadas dos EUA, no caso do Estado do Arizona, informaram os ministérios da Justiça e do Interior venezuelanos.

Do grupo, 129 são homens, 35 mulheres e sete menores, que chegaram ao Aeroporto Internacional de Maiquetía, que serve a capital, Caracas.

Este foi o 127.º voo desde que Caracas e Washington subscreveram um acordo para o repatriamento de migrantes em janeiro de 2025, que se manteve em vigor apesar do rapto do presidente do país, Nicolas Maduro, por militares norte-americanos.

Segundo números oficiais, mais de 20 mil migrantes regressaram à Venezuela desde fevereiro de 2025 nestes voos de deportação.