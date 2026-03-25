GNR alerta para burlas através de QR Code e pede atenção ao fenómeno ‘quishing’

A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou, através das redes sociais, para um novo método de burla digital conhecido como ‘quishing’, que utiliza códigos QR falsos para encaminhar vítimas para páginas fraudulentas e permitir o roubo de dinheiro ou dados pessoais.

Num vídeo divulgado, é explicado que esta técnica consiste na criação ou substituição de códigos QR legítimos por versões falsas, capazes de direccionar automaticamente o utilizador para sites maliciosos apenas através da leitura com a câmara do telemóvel.

Segundo a GNR, o esquema pode ocorrer em situações comuns do quotidiano, como menus digitais, pagamentos ou até talões de multas de estacionamento, bastando que um burlão coloque um QR code fraudulento sobre o original sem levantar suspeitas.

Após o acesso ao link, a vítima pode ser levada a efectuar pagamentos directamente para contas controladas pelos criminosos ou, em alternativa, instalar inadvertidamente software malicioso no telemóvel, permitindo o acesso a dados bancários, informações pessoais e palavras-passe.

A autoridade alerta que o fenómeno tem capacidade para enganar mesmo utilizadores mais atentos, devido à crescente utilização de códigos QR em serviços do dia-a-dia.

Como medida preventiva, a GNR recomenda verificar se o código aparenta ter sido colado ou adulterado e confirmar sempre o endereço electrónico para o qual o utilizador é encaminhado antes de inserir qualquer dado ou realizar pagamentos.