GNR apreende 175 quilos de mexilhão capturado ilegalmente em Ovar

A GNR apreendeu 175 quilos de mexilhão capturado ilegalmente em Ovar, no distrito de Aveiro, e identificou cinco pessoas, foi ontem divulgado.

De acordo com um comunicado da corporação enviado às redações, a apreensão ocorreu na quarta-feira após uma denúncia feita à GNR, que desenvolveu uma ação de fiscalização na freguesia de Cortegaça.

"Foram identificados cinco suspeitos, que procediam à captura de bivalves em área que se encontra classificada como não autorizada" para essa prática", é referido na nota.

As pessoas identificadas são quatro homens, com idades compreendidas entre os 28 e os 52 anos, e uma mulher de 41 anos, tendo sido elaborados dois autos de contraordenação: "um auto por falta de licença para a atividade de pesca, com valor que pode atingir os 750 euros, e um por captura de bivalves de tamanho inferior ao legalmente permitido (imaturos), com valor que pode atingir os 37.500 euros".

De acordo com a GNR, "após pesagem, apurou-se um total de 175 quilogramas" de mexilhão imaturo, tendo os bivalves sido "restituídos ao seu habitat natural na mesma zona onde foram capturados".

A ação de fiscalização e identificação foi feita pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Ovar da GNR, pertencente ao Comando Territorial de Aveiro, e contou com o reforço do posto territorial de Esmoriz.